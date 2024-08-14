  • 16 Августа, 02:31
  • BAIGENEWS

Рога архара и боеприпасы изъяли у пожилого жителя Туркестанской области

14 Августа, 20:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz 14 Августа, 20:37
14 Августа, 20:37
572
Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали 69-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске в доме жителя Байдибекского района полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружьё 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

Самое читаемое

Наверх