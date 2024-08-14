Рога архара и боеприпасы изъяли у пожилого жителя Туркестанской области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали 69-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске в доме жителя Байдибекского района полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружьё 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.