Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности - Айдос Сарым

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Депутат Мажилиса Айдос Сарым ответил на вопросы по постановке на утрату закона о первом президенте, передаёт BaigeNews.kz. На пленарном заседании мажилисмены приняли в работу этот документ.

В кулуарах журналисты поинтересовались у Айдоса Сарыма, в случае принятия законопроекта об утрате, смогут ли тогда судить Нурсултана Назарбаева в случае совершения им преступления.

"Если он совершает непосредственно преступление, условно, сбил кого-то на машине, то конечно. А его родственники такие же граждане как вы и я, если мы совершаем преступление, то нас соответственно привлекают к ответственности (все родственники лишаются неприкосновенности. - Авт.). Они такие же граждане как мы с вами", - сказал Айдос Сарым.

Журналисты уточнили, смогут ли судить первого президента по фактам в период его нахождения на посту.

"Если доказывается, то да", - ответил Айдос Сарым.

Журналисты также попросили депутата перечислить основные нормы законопроекта об утрате.

"Проект закона содержит очень простую норму о том, что закон о первом президенте отменяется и, соответственно, рабочая группа будет смотреть, какие в других законах прописаны полномочия. Это большой закон, в котором прописаны отдельные эксклюзивные полномочия, привилегии какие-то. Самое основное - закон отменяется, первый президент уравнивается в своих правах со всеми остальными. Он будет жить по обычному закону о президенте. (...) (его права будут предусматриваться. - Авт.) Конституцией и законом о президенте, где есть отдельные главы, которые касаются экс-президентов, неважно какой он – первый или второй или 17-ый", - ответил Айдос Сарым.

Он добавил, что в Мажилисе создадут рабочую группу, которая будет анализировать весь комплекс законодательства РК.

"Будет дано заключение головного комитета – в данном случае комитета законодательства – и после этого вынесено на обсуждение совместного заседания палат Парламента. Потому что это конституционный закон, а конституционные законы, согласно новым изменениям конституционным и законодательным, и согласно регламентам, принимаются на совместном заседании палат", - отметил он.

Заключения правительства депутаты ждать не будут.

"Закон не требует дополнительных бюджетных ассигнований и не повлияет отрицательно на социально-экономическую ситуацию в стране. Он просто отменяет действующий закон, поэтому заключение правительства не требуется", - сказал Айдос Сарым.

Проект закона будут обсуждать уже в 2023 году.