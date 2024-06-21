Родственники Бишимбаева отдали 100 млн тенге за смягчение приговора экс-министру

Жительницу Астаны подозревают в присвоении 100 миллионов тенге под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву. Подробности сообщили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы "Г". Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 миллионами тенге путём обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К. Действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере. Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности", - сообщили в ведомстве.

С санкции суда подозреваемая взята под стражу.

Расследование продолжается.

Напомним, вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания своей супруге Салтанат Нукеновой путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями,а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Нукеновой с особой жестокостью.

Экс-министра осудили на 24 года лишения свободы.