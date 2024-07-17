Родственника председателя ГКНБ задержали в Кыргызстане по подозрению в мошенничестве

По факту мошенничества в особо крупном размере задержан близкий родственник председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следствием установлено, что "А.Т.О.", вступив в сговор с гражданином Турции "А.С." путём обмана и злоупотребления доверием завладели крупной суммой денежных средств у одного из местных предпринимателей, который обратился в ГКНБ с заявлением. Невзирая на наличие близких родственных отношений, председателем ГКНБ Ташиевым дано поручение провести объективное расследование и дать юридическую оценку действиям всех виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

В рамках следствия "А.Т.О." и "А.С." задержаны и заключены под стражу на основании решения Первомайского районного суда Бишкека, ведётся следствие, в рамках которого принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшей стороне.

Ранее сообщалось о задержании племянника президента Кыргызстана.