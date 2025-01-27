Родственник состоятельной семьи оказался наводчиком для воров в Актобе
Задержаны четверо подозреваемых.
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
68Фото: baigenews.kz
В начале января в Актобе произошла крупная кража. Воры проникли в квартиру, отжав окно, и унесли с собой 10 миллионов тенге. Наводчиком оказался родственник пострадавшей, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых.
"Установлено, что наводчиком выступал родственник потерпевшей, так как он знал о наличии у неё денег. Похищенные средства задержанные потратили на погашение кредитов и провели время в увеселительных заведениях", - сообщили в полиции.
Все задержанные находятся в ИВС. Ведётся досудебное расследование.