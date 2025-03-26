Родных без вести пропавших солдат ищут в Казахстане
В списке значатся фамилии семерых бойцов.
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В Казахстане разыскивают родных солдат, которые во время Великой Отечественной войны умерли в госпиталях Чеченской Республики, передаёт BaigeNews.kz.
Они считаются без вести пропавшими.
В списке, опубликованном организацией ATAMNYN AMANATY, значатся фамилии семерых бойцов:
1. Гаврилов Николай Васильевич, 1919 г.р., Петропавловск;
2. Якушев Фёдор Фёдорович, 1912 г.р., Омская ж/д, станция Мяметка;
3. Мамай Алдунгар, 1915 г.р., Гурьевская область, Жульдовский с/с;
4. Минин Иван Николаевич, 1918 г.р., Западно-Казахстанская область, Каменский район;
5. Горбатов Алексей Георгиевич, 1905 г.р., Восточно-Казахстанская область, Кировский район, село Быструха;
6. Татаркин Алексей Александрович, 1919 г.р., Петропавловск;
7. Кунанбаев Гергали, 1918 г.р., Алматинская область, Капалский район.
Как рассказали представители ATAMNYN AMANATY, данный список им передали из Чечни.
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