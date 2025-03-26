В Казахстане разыскивают родных солдат, которые во время Великой Отечественной войны умерли в госпиталях Чеченской Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Они считаются без вести пропавшими.

В списке, опубликованном организацией ATAMNYN AMANATY, значатся фамилии семерых бойцов:

1. Гаврилов Николай Васильевич, 1919 г.р., Петропавловск;

2. Якушев Фёдор Фёдорович, 1912 г.р., Омская ж/д, станция Мяметка;

3. Мамай Алдунгар, 1915 г.р., Гурьевская область, Жульдовский с/с;

4. Минин Иван Николаевич, 1918 г.р., Западно-Казахстанская область, Каменский район;

5. Горбатов Алексей Георгиевич, 1905 г.р., Восточно-Казахстанская область, Кировский район, село Быструха;

6. Татаркин Алексей Александрович, 1919 г.р., Петропавловск;

7. Кунанбаев Гергали, 1918 г.р., Алматинская область, Капалский район.

Как рассказали представители ATAMNYN AMANATY, данный список им передали из Чечни.