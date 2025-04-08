Родной дед изнасиловал семилетнюю девочку в Астане
О шокирующем происшествии сообщил адвокат Азамат Сагал.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
189Фото: Unsplash
По словам правозащитника, девочке всего семь лет, передаёт BaigeNews.kz.
"Совершил это ее родной дед, который в данное время находится в розыске. Он скрылся с места преступления. Детали, подробности пока не знаю", - говорит он на видео.
В пресс-службе департамента полиции столицы сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Астаны. Ведется следствие", - прокомментировали стражи порядка.
Ранее мы писали о том, что полицейского обвиняют в насилии над подростками в ВКО .
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