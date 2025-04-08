  • 8 Апреля, 17:32
  • BAIGENEWS

Родной дед изнасиловал семилетнюю девочку в Астане

О шокирующем происшествии сообщил адвокат Азамат Сагал.

Сегодня, 16:21
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Unsplash

По словам правозащитника, девочке всего семь лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Совершил это ее родной дед, который в данное время находится в розыске. Он скрылся с места преступления. Детали, подробности пока не знаю", - говорит он на видео.

В пресс-службе департамента полиции столицы сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Астаны. Ведется следствие", - прокомментировали стражи порядка.

Ранее мы писали о том, что полицейского обвиняют в насилии над подростками в ВКО .

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