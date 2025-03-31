В районе Жаңасемей Абайской области 31 марта состоялась экологическая акция "Бұлақ көрсең, көзін аш" в рамках программы "Таза Қазақстан". Основной целью мероприятия стало очищение территории родника Кушикбай, восстановление природной экосистемы и формирование экологической культуры среди населения, передаёт BaigeNews.kz.

В акции приняли участие более 50 человек, среди которых волонтеры, студенты, активисты и местные жители. Они расчистили территорию вокруг источника, убрали мусор и открыли его водные потоки. Кроме того, участники провели разъяснительную работу о важности сохранения чистоты водных источников и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Как отметил представитель молодежи Ерсинбек Орлеубек, забота о природе — это ответственность каждого гражданина:

"Таза Қазақстан" – не просто программа, а важная инициатива национального масштаба. Мы не только очищаем родник, но и формируем экологическую культуру, воспитываем чувство ответственности за природу. Родник – это источник жизни, и сохранение его чистоты – наш долг перед будущими поколениями.

По словам организаторов, в ходе уборки было собрано и вывезено значительное количество отходов. Жителей региона призвали более бережно относиться к природе и активно участвовать в экологических инициативах.

Абайская область принимает активное участие в программе "Таза Қазақстан", реализуя различные мероприятия по защите окружающей среды. Проведение таких акций играет важную роль в укреплении экологической культуры и воспитании ответственного отношения к природе.