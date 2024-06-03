Родная мать подозревается в убийстве дочери в Семее
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Заместитель начальника ДП области Абай, полковник полиции Елдос Закимов, выступил с информацией о хладнокровном убийстве, произошедшем под городом Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал @abainewskz.
Как стало известно, пропавшая без вести 30-летняя Динара Досумбекова вовсе не садилась на попутку со станции Ауыл до города Семей, как ранее заявляла её мать поисковой группе, а стала жертвой преступления.
"Начато досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемая женщина арестована. Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы", — сообщили в ДП области Абай.
Областной департамент полиции подтвердил информацию о том, что подозреваемой является родная мать убитой девушки. Мотивы столь жестокого преступления пока неизвестны.
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