Родившуюся в Атырау тройню с 21-летней матерью выписали из роддома

Тройню, родившуюся 6 сентября в Атырауском областном перинатальном центре, выписали домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Мать детей - 21-летняя Аянгуль Сабитова. В тройне все мальчики. Двое малышей весили 1,8 килограмма, третий - 2,2 килограмма. Мать и дети, которые десять дней находились под наблюдением врачей, сегодня благополучно вернулись домой.

Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев поздравил молодую семью и вручил от имени акимата коляски для тройни.

В доме молодой семьи Есета Кумара и Аянгуль Сабитовой из Атырау до этого был один сын. Новорождённых назвали Ахмад, Батырхан, Исмайл.

За восемь месяцев 2022 года в области родились 11 333 ребенка. Из них 114 это близнецы. Это первая тройня, которая проявилась на свет в этом году.