Родившихся в костанайской колонии-поселении детей могут забрать у матерей

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Двух детей, родившихся в костанайской колонии-поселении, могут забрать у матерей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.



О ситуации рассказала депутат областного маслихата Александра Сергазинова в Instagram.

"Сижу перед дилеммой: как помочь женщинам, у которых вот-вот могут забрать новорождённых детей. Обе отбывают наказание в колонии-поселении. Одна родила в ноябре прошлого года, другая — в мае этого. Поликлиника №4, где обслуживаются осуждённые, написали письмо в органы опеки и попечительства. Те возбудились и ставят вопрос об их изъятии. Женщины в недоумении и отчаянии, сотрудники колонии считают жестокостью отрывать грудничков от мам", — пишет Александра Сергазинова.

По её словам, в настоящее время готовятся документы в суд на замену наказания. Женщин могут выпустить на свободу. Однако у них нет крыши над головой. Помочь им в этом вопросе некому.

"В Костанае, в отличие от других городов и районов, нет ни одного проекта по ресоциализации осуждённых и тех, кто находится на пробации. Этот вопрос не раз поднимали депутаты. Было направлено несколько запросов на имя акима города, в управление координации занятости и соцпрограмм, но приходят одни отписки", — отметила Сергазинова.

Депутат через соцсеть обращается к казахстанцам, которые моут помочь с временным жильём для этих женщин.

В свою очередь и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Мадий Мухтубаев отметил, что в колонии-поселении созданы все условия для мам и их детей.

"Права наших осуждённых мы соблюдаем. Женщины всем необходимым обеспечены. Если они по решению суда выйдут на свободу, мы сможем посодействовать им в поиске работы, но обеспечить жильём не в наших силах", — сказал Мадий Мухтубаев.

Как отмечает издание, в органы опеки и попечительства дозвониться не удалось. По указанным в справочнике номерам никто не отвечает.