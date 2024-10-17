Родившемуся в автобусе младенцу подарили пожизненный бесплатный проезд

Жительница Стамбула почувствовала схватки на 35-й неделе беременности. Семья не смогла быстро поймать такси, и женщина в сопровождении супруга отправилась в больницу на метробусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Milliyet. Это автобус, следующий по выделенной полосе. В автобусе схватки усилились, водитель вызвал скорую помощь. Пассажиров пересадили в другой автобус. А остававшаяся в салоне женщина родила до прибытия врачей.

Медики рассказали, что состояние матери и новорожденного хорошее. Мальчика назвали Йылмаз, он пятый ребенок в семье.

Супруга мэра Стамбула посетила маму и новорожденного в больнице. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что родившийся в метробусе мальчик сможет пожизненно ездить бесплатно общественным транспортом в городе.