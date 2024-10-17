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Родившемуся в автобусе младенцу подарили пожизненный бесплатный проезд

Сегодня, 08:59
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59
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Фото: pixabay.com

Жительница Стамбула почувствовала схватки на 35-й неделе беременности. Семья не смогла быстро поймать такси, и женщина в сопровождении супруга отправилась в больницу на метробусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Milliyet. Это автобус, следующий по выделенной полосе. В автобусе схватки усилились, водитель вызвал скорую помощь. Пассажиров пересадили в другой автобус. А остававшаяся в салоне женщина родила до прибытия врачей.

Медики рассказали, что состояние матери и новорожденного хорошее. Мальчика назвали Йылмаз, он пятый ребенок в семье.

Супруга мэра Стамбула посетила маму и новорожденного в больнице. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что родившийся в метробусе мальчик сможет пожизненно ездить бесплатно общественным транспортом в городе.

"Малыш Йылмаз, родившийся в метробусе, будет пользоваться общественным транспортом бесплатно всю жизнь вместе с Istanbulkart. Мы желаем семье Мете вырастить своего малыша в добром здравии", - сказал он.

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