Родителям в Узбекистане за насилие над детьми "светит" до 5 лет тюрьмы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность для родителей за физическое насилие над детьми, передаёт BaigeNews.kz. Текст документа опубликовали на сайте базы национального законодательства Lex.uz.

Закон предусматривает разные меры наказания в зависимости от тяжести нанесенных травм. За насилие над детьми может быть назначен штраф в размере от 20 до 30 базовых расчетных величин (примерно от 590 до 885 долларов) либо тюремное заключение сроком от двух до трех лет. В случае, если насилие было применено сразу к нескольким детям, срок лишения свободы может составить от трех до пяти лет.