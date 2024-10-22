Родителям в Узбекистане за насилие над детьми "светит" до 5 лет тюрьмы
Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
89Фото: Sille Annuk
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность для родителей за физическое насилие над детьми, передаёт BaigeNews.kz. Текст документа опубликовали на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
Закон предусматривает разные меры наказания в зависимости от тяжести нанесенных травм. За насилие над детьми может быть назначен штраф в размере от 20 до 30 базовых расчетных величин (примерно от 590 до 885 долларов) либо тюремное заключение сроком от двух до трех лет. В случае, если насилие было применено сразу к нескольким детям, срок лишения свободы может составить от трех до пяти лет.
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