Родителям в Казахстане разрешат быть рядом с детьми во время реанимации и наркоза
Минздрав внедряет "Открытую реанимацию".
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Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало проект приказа "Об утверждении стандарта организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи", передаёт BaigeNews.kz.
В документе вводится понятие "Открытая реанимация" — организация, позволяющая законным представителям находиться с детьми в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
Новый стандарт будет применяться к следующим группам детей:
- дети с инвалидностью;
- дети с онкогематологическими заболеваниями;
- дети, нуждающиеся в паллиативной помощи;
- умирающие дети;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Правила нахождения родителей в реанимации будет утверждать руководство каждой медицинской организации.
Также документ устанавливает, что анестезиологическую помощь в амбулаторных условиях детям смогут оказывать только детские анестезиологи-реаниматологи со стажем не менее 7 лет.
В Минздраве подчеркнули, что внедрение стандарта поможет улучшить качество анестезиологической и реаниматологической помощи детям в стране.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для обсуждения до 28 февраля.
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