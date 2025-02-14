Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало проект приказа "Об утверждении стандарта организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи", передаёт BaigeNews.kz.

В документе вводится понятие "Открытая реанимация" — организация, позволяющая законным представителям находиться с детьми в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Новый стандарт будет применяться к следующим группам детей:

дети с инвалидностью;

дети с онкогематологическими заболеваниями;

дети, нуждающиеся в паллиативной помощи;

умирающие дети;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Правила нахождения родителей в реанимации будет утверждать руководство каждой медицинской организации.

Также документ устанавливает, что анестезиологическую помощь в амбулаторных условиях детям смогут оказывать только детские анестезиологи-реаниматологи со стажем не менее 7 лет.

В Минздраве подчеркнули, что внедрение стандарта поможет улучшить качество анестезиологической и реаниматологической помощи детям в стране.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для обсуждения до 28 февраля.