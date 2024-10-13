Родителям квадроберов пригрозили штрафами в Узбекистане

В МВД Узбекистана рассказали, что один из квадроберов напал на пассажиров, такое поведение опасно для общества и в целом недопустимо. Поэтому родителей детей-квадроберов будут штрафовать за неисполнение родительских обязанностей, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в социальных сетях мы можем наблюдать как среди молодежи, преимущественно среди подростков, появилась субкультура под названием "квадробика", где молодые люди, используя аксессуары, изображающие животных (маски, хвосты), подражают их поведению. Это наблюдалось среди молодежи Казахстана, России и Украины. К сожалению, подобные неприемлемые действия были замечены и в городе Ташкенте. В частности, сообщалось, что 10 октября был замечен "квадробер" в маске животного, а 11 октября другой "квадробер", ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров, и ребенок, ставший свидетелем инцидента, был сильно напуган.Эти обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо", — говорится в сообщении МВД Узбекистана.

Специалисты считают, что "квадробика" может привести к тому, что ребенок примет на себя агрессивные действия животных, травмируя себя и окружающих, и может привести к повреждению еще не до конца сформировавшейся психике ребенка, а также к его изоляции от общества.

"В соответствии с Кодексом об административной ответственности, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетними административного правонарушения, влечет наложение штрафа в размере до 5-кратного размера БРВ - до 1 млн 875 тыс. сумов (68,5 тыс. тенге - прим. ред.). Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, министерство заявляет, что случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей", — заявили в МВД Узбекистана.

В ведомстве также добавили, что при необходимости может потребоваться проведение специального психологического обследования детей, с целью определения того, как "квадробика" влияет на психическое и эмоциональное здоровье ребёнка.