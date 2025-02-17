Родителя осудили за пропуск уроков дочерью в Мангистауской области
Девочка не была в школе 17 дней.
Сегодня, 22:35
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Сегодня, 22:35Сегодня, 22:35
74Фото: baigenews.kz
В Мангистауской области оштрафовали родителя за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, передаёт BaigeNews.kz.
В специализированном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели дело против гражданина Ж., 15-летняя дочь которого пропускала школу 17 дней подряд без уважительных причин.
Это нарушение для Ж. стало повторным, так как ранее ему уже выносили административное наказание за подобное деяние. В суде он признал свою вину, раскаялся и попросил минимального наказания.
Суд назначил ему штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП).
Постановление суда вступило в силу.
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