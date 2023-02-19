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"Родители забывают любить своих детей" - эксперт о причинах суицида среди несовершеннолетних
В прошлом году в Кызылординской области было зарегистрирована 21 попыток самоубийства среди подростков. К сожалению, 10 из них завершились смертью. Неутешительная статистика тревожит родителей и педагогов. Как уберечь своего ребёнка от суицида? Как своевременно распознать детей группы риска? На эти и другие вопросы ответила главный суицидолог центра психического здоровья Кызылординской области Гульнар Алтынбасова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
- Гульнар Жагипаровна, за последние несколько лет наблюдается ли в регионе рост суицида среди детей?
- В 2021 году в области в результате суицида умерли 12 детей, а в прошлом году их число составило 10. Как сами видите, динамики роста нет. Однако нас беспокоит, что среди несовершеннолетних увеличились случаи попыток свести счёты с жизнью. Если в 2021 года было зафиксировано 15 фактов, то в прошлом году их число составило 21. Самому младшему подростку, который совершил самоубийство было 12 лет.
- Как вы считаете, в чём основные причины детского и подросткового суицида? Что подталкивает детей на отчаянный шаг?
- Детская психика очень остро реагирует на любые изменения в жизни. Это может быть смерть близкого человека, развод родителей, буллинг среди сверстников, безответная любовь, может быть сексуальное насилие. Ребёнок, который впал в депрессию или же получил стресс, может пойти на суицид. Таким образом он думает, что сможет найти выход из трудной ситуации. По данным ВОЗ, 20 процентов самоубийств в мире совершают именно дети и подростки. Несовершеннолетние, у которых полностью не развито психическое здоровье, не могут объективно понимать происходящие. Своим поступком они пытаются привлечь к себе внимание, просят взрослых о поддержке. К сожалению, многие родители не слышат криков о помощи своих детей. Также неблагоприятно влияют на детскую психику интернет и социальные сети. Каждый родитель должен интересоваться жизнью своего ребёнка и наладить с ним доверительные отношения.
- Можно ли своевременно выявить детей с суицидальным поведением? Есть ли у суицидентов медицинские или психологические симптомы?
- На сегодняшний день в нашей области в целях выявления детей группы риска проводятся комплексные мероприятия. Основная ответственность возлагается на школьных психологов. Специалисты должны время от времени проводить среди учащихся психологические тесты. По результатам которых можно понять, в каком состоянии находится ребенок. Вначале психолог приглашает подростка на открытую беседу. Во время разговора он прибегает к психологическим методам, чтобы узнать проблему, которая тревожит школьника. Иногда в этот процесс включаются родители или законные представители. Если есть необходимость, психолог может попросить помощи у детских психиатров. В этом случае согласие родителей обязательно. Этот процесс очень сложный, требует от специалистов высокого профессионализма, а от родных ребёнка терпения.
Действительно, у большинство суицидентов наблюдается медицинские и психологические симптомы. Например, подросток с суицидальным поведением становится очень замкнутым, у ребёнка может быть бессонница. Подросток начинает жаловаться на плохое самочувствие. У него пропадает аппетит. Потенциальные суициденты обычно ведут себя задумчиво, будто бы они "выключаются" из жизни. Мы должны помнить, что дети и подростки не совершают суицид сразу. Они долго думают об этом, можно сказать физический готовятся.Поэтому очень важно, чтобы родители и учителя вовремя заметили тревожный знак.
- Какие работы проводятся с детьми, которые пытались совершить суицид? Как долго они находятся под контролем у специалистов?
- С ребёнком или с подростком, который совершил попытку суицида работают психологи. Они тщательно изучают семью и окружение несовершеннолетнего. Также ведут беседы с родителями. Специалисты должны помочь пережить ребенку кризисный период. В случае необходимости детский психиатр назначает пациенту курс лечения. Дети и подростки с суицидальными попытками будут взяты в специальный учёт. Контроль у психолога и психиатра будет длится у каждого индивидуально. На этом этапе очень важна поддержка родителей, их забота. Некоторые родители отказываются от помощи специалистов, предполагая, что сами смогут решить проблему. Это неправильно. Ведь суицид, особенно детский - это трагедия общества. Родители, у которых дети добровольно хотели уйти из жизни, должны быть особенно внимательными. Они должны всеми силами создать в доме благоприятную обстановку. Не зацикливаться на поступке своего ребенка. Соблюдать рекомендации врачей и окружить заботой своего ребёнка.
- Как уберечь своего ребёнка от суицида? Как можно предотвратить беду?
- Сейчас многие люди озабочены материальными вопросами. Мы задумываемся над тем, как заработать денег, чем накормить семью? В ежедневной суматохе мы забываем любить своих детей. Забываем говорить им ласковые слова, проявлять нежность. Каждый ребёнок должен чувствовать, что он нужен своей семье. Родители должны уметь построить с ребёнком доверительные отношения. Когда ребёнок или подросток, сталкивается с проблемой, он должен делиться переживаниями с родными. Искать поддержку и помощь у них.
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