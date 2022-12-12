Родители юных спортменов в Мангистау задержали поезд на полтора часа

Фото: lada.kz

В Мангистауской области родители юных спортсменов задержали поезд по причине отсутствия условий в вагоне, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на lada.kz.

Инцидент случился на станции Мангистау 10 декабря во время отправки поезда по маршруту до Алматы. В южной столице должен пройти страны чемпионат по тхэквондо.

Родители говорят, что вагон слишком старый и холодный. Они потребовали пересадить детей в новый вагон. Поезд пришлось остановить.

"В вагоне с детьми не было никаких условий, мы боялись за их здоровье, потому что очень холодно", - сказал один из родителей.

Из-за возмущений родителей к поезду был присоединён новый вагон. В результате этого поезд отправился с задержкой на полтора часа.