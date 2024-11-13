Родители смогут копить на образование детям через систему "Келешек"

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении нормы по работе системы "Кешелек" в рамках законопроекта по вопросам исключения излишней законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, передает BaigeNews.kz.

Депутаты отметили, что эта образовательная система действует в Казахстане больше десяти лет. При этом популярностью среди казахстанцев она не пользуется. И по ней было открыто всего 63 тысячи банковских вклада.

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов объяснил, что отличия в системе будут по нескольким направлениям.

"При открытии вклада по достижении пяти лет вкладчику от государства будет выплачиваться первоначальный взнос в размере 60 МРП (221 тысяча в 2024 году), а для сирот – 120 МРП (443 тысячи в 2024 году). Будут установлены минимальные размеры для банков при начислении вознаграждения. Они не должны быть меньше 200-300 пунктов от установленной ставки Нацбанка. Если на сегодня ставка 15%, то в банках не должно быть 12-13 процентов", – сказал вице-министр науки и высшего образования на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат Мажилиса Кудайберген Бексултанов подчеркнул, что родителям будет предложено вносить минимальные ежегодные взносы. При этом на вклады будет начисляться государственная премия, что поспособствует росту сбережений с учетом инфляции.