Родители школьников в Астане требуют снести "заброшку" где нашли тело девочки

Снести бесхозное здание, в котором нашли тело 14-летней девочки, требуют жители Астаны. Они заявили, что не пустят детей в школу, пока власти не примут меры. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал доводы горожан.

Заброшенное здание на правобережье столицы по улице Жанибека Тархана уже давно снискало дурную славу. Развалины и территория, поросшая метровым бурьяном, находятся в глухой тени деревьев рядом со школой и частенько становятся поводом для криминальной хроники. На этой неделе район сотрясла новость: на развалинах нашли тело девочки.

По заключению экспертизы, 14-летняя Аурэлия Александрюк скончалась от остановки сердца. Следов насилия на её теле не нашли. Однако родственники школьницы подозревают, что это могло быть убийство. По словам дедушки Аурэлии, она была здоровой, занималась спортом и на медицинском учёте не состояла. Вечером 10 сентября она вышла погулять с друзьями и домой не вернулась.

"Её тело нашли в заброшенном здании. Как она там оказалась? Она никогда туда не ходила, я ей запрещал. В 18:25 я ей позвонил, она уже была недоступна. В это время она уже была мертва. А в девятом часу её нашли. Полицейские позвонили её отцу. Отец позвонил нам. Я прибежал сюда. Она лежала там. Слезы меня душат до сих пор", - говорит Геннадий Эпов.

Происшествие вызвало переполох среди родителей учеников, посещающих школу, которая находится буквально в 20 метрах от заброшенного здания. Они устроили бойкот, объявив, что дети больше не пойдут на занятия в учебное заведение, дорога к которому пролегает через опасное место.

Завуч школы неохотно прокомментировала ситуацию, сообщив, что "заброшка" не относится к территории школы. Однако отметила, что сейчас активно ведутся профилактические беседы, как с родителями, так и со школьниками.

"Мы сегодня еле уговорили родителей, чтобы они отпустили детей в школу. Потому что наши дети реально в опасности. Они каждый день ходят через эти развалины, а вечером там играют", - говорит представитель родительского комитета школы-лицея №5 Астаны Раушан Садвокасова.

По словам старожилов района, три года назад в заброшенном здании проводили ритуалы свидетели Иеговы. После их переезда оно осталось бесхозным, и его облюбовали бездомные, алкоголики и наркоманы.

"Я целый день рядом с детьми, их сопровождаю. В выходные муж на замене. Мы будем их так опекать, потому что район опасный. За окном у нас наркоманы что-то закапывают. Кроме них, есть бомжи, проститутки. И они устраивают драки и пожары", - говорит Айнура Абилова.

Как и на любых других "заброшках", здесь много битого стекла, и почему-то стоит едкий запах уксуса. Эти мрачные лабиринты притягивают детей со всей округи. Они здесь рисуют и устраивают квесты.

Жалобы родителей уже третий год остаются без внимания. В акимате района Байконыр отвечают, что реконструировать такие объекты непросто. Дело в том, что у здания есть хозяин. Чтобы решить эту проблему, разрушенный объект нужно через суд перевести в коммунальную собственность.

Совсем недавно здание, где произошла трагедия, перешло на баланс управления строительства.

"С августа здание перешло на баланс управления, мы начинаем работу. Чтобы обеспечить безопасность, будем выставлять ограждение и охрану поставим. Также будем проводить техническое обследование здания, проектные работы для строительства детского сада", - заверил заместитель начальника управления строительства Мейрам Абдуалиев.

В Астане немало заброшенных зданий. Но их учёт не ведётся, поскольку они находятся в частной собственности, сообщили в акимате. К примеру, два недостроенных объекта находятся почти в центре левого берега – по улицам Орынбор и Туран.

Жители ближайших домов постоянно жалуются, что на высоте дети играют, снимают ролики и рисуют граффити. Пробраться на территорию им не мешает даже забор. При этом астанчане отмечают, что участковый и акимат никаких мер не принимают.