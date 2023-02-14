Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы

В Алматы новорождённого малыша пытались продать за два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сделку пытались совершить сами родители ребенка. Однако оперативники УБОП и спецназ предотвратили торговлю младенцем.

"Задержаны гражданка Б., 1998 года рождения, и ее супруг – гражданин Б., 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в два миллиона тенге. Следует отметить, что “потенциальных родителей” для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Уголовное дело расследуется по статье 135 УК РК "Торговля несовершненнолетними". В полиции сообщили, что у супружеской пары, пытавшейся продать сына, подрастают двое детей.