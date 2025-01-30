Родители подрались в детском саду в Астане
Видео обсуждают в соцсетях.
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
174Фото: baigenews.kz
В одном из детских садов в Астане произошла драка между родителями, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
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