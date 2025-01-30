В одном из детских садов в Астане произошла драка между родителями, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Астаны.