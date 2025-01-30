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Родители подрались в детском саду в Астане

Видео обсуждают в соцсетях.

Сегодня, 19:04
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
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Фото: baigenews.kz

В одном из детских садов в Астане произошла драка между родителями, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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