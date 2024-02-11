Родители подали в суд на акимат за травму их ребёнка на футбольном поле в Астане

Супружеская пара из Астаны через суд потребовала компенсацию морального и материального вреда за то, что их несовершеннолетний сын получил травму на футбольном поле, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданское дело рассмотрел Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны. В качестве ответчика выступил районный аппарат акима столицы.

По словам родителей, ребёнок играл на футбольном поле, что находится на балансе акимата, и травировался из-за некачественного покрытия. Из-за этого мальчик даже перенёс операцию. Экспертиза показала, что здоровью малыша был причинён вред средней тяжести.

"Ребёнок испытал физическую боль от телесных повреждений, что отразилась на его собственном моральном состоянии и состоянии его родителей, что является нарушением их личных неимущественных благ и прав. Вина ответчика заключается в ненадлежащем содержании принадлежащего ему имущества. Решением суда иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда по 250 тысяч тенге", — сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда уже вступило в законную силу.