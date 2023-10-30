Родители пациентов детской больницы в Кокшетау пожаловались на тараканов

Тараканы на кухне, в раздаточной и столовой возмутили маму маленького пациента в стационаре многопрофильной областной детской больницы. Насекомые "разгуливают" по посуде и шкафам, где хранятся продукты. В медучреждении начали внеплановую дезинсекцию и дезинфекцию. Также клиникой заинтересовалась санэпидслужба, передает корреспондент BaigeNews.kz.

О происходящем стало известно из небольшого, но весьма выразительного видеоролика жительницы Щучинска.

"Я – мама особенного ребёнка, в настоящее время мы проходим лечение в отделении старшего возраста многопрофильной областной детской больницы. Пошла я на кухню в раздаточную – только открыла дверь, как увидела тараканов. И не одного-двух, а много! Они ползали по полу, стенам и столешницам. А также в самой столовой, где кушают дети, и – самое главное – в шкафах, где хранятся продукты. Те, которые в холодильнике – ещё ерунда, а в шкафчиках, где тепло. Насекомым там – раздолье! Дверцы полностью не закрыты, есть щели", – рассказала журналистам мама пациента.

Назвать своё имя женщина не пожелала. Она отметила, что тараканов гораздо больше, чем на видео.

"Я очень боюсь живности, поэтому детально и долго снимать не стала. Теперь не знаю, как там есть и хранить продукты. И нет желания брать оттуда продукты. Надеюсь, ответственные органы примут меры", – заключила автор видео.

В администрации многопрофильной областной детской больницы об этом инциденте знают. И подчеркивают, что осознают, как "важно устранить недочёты и обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим стандартам и требованиям".

"Получив замечания, наша команда немедленно приступила к анализу и коррекции всех выявленных несоответствий. Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы учесть санитарно-эпидемиологические требования и гарантировать, что результаты будут соответствовать всем юридическим, эпидемиологическим и техническим стандартам", – заверили в пресс-службе детской клиники.

Сообщается, что каждый месяц во всех отделениях больницы проводят дезинсекцию – уничтожают всех насекомых, соседство которых с человеком считается нежелательным. Для этого медицинское учреждение заключает договор со специализированными фирмами. После тревожного сигнала в здании проводят внеплановую дезинфекцию, которая включает в себя как избавление от насекомых, так и обеззараживание помещений при помощи специальных средств.

"Для повторной дезинфекции пригласили специалиста с целью устранения имеющихся замечаний. Мы уверены, что выполненные нами работы полностью удовлетворят все договоренности и регулирующие нормативы. После детальной проверки и дополнительных исправлений мы готовы предоставить Вам окончательные результаты нашей работы", – заключили в пресс-службе детской больницы.

Видео с тараканами на кухне заинтересовало и департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту в медицинское учреждение будет инициирована внеплановая проверка. О результатах обещали сообщить дополнительно.

Вместе с тем, заместитель руководителя департамента Серик Омарханов уточнил, что последняя проверка многопрофильной областной детской больницы проводилась в августе текущего года по требованию Генеральной прокуратуры Казахстана. Тогда всё было в полном порядке.

"Проверка проводилась в целом на соответствие требованиям санитарных норм. Тогда также рассматривался вопрос наличия договора с предприятием по оказанию услуг дератизации и дезинфекции. Летом у них не было тараканов, визуальный осмотр ведь тоже проводится. И договора на уничтожение грызунов, насекомых у них имелись", – отметил Омарханов.