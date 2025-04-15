Жители села Акжигит Бейнеуского района обратились с открытым письмом к начальнику районного отдела полиции Еркебулану Изкенову, потребовав прекратить систематические поборы и запугивание школьников со стороны группы местных молодых людей, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает Lada.kz.

Семьи утверждают, что в селе сложилась опасная ситуация, когда "старшие" организовали целую схему угроз и унижений в отношении младших учеников. Подростков не только вынуждают отдавать деньги, но и заставляют выполнять личные поручения, под угрозой насилия и оскорблений. Несогласных — бьют и пугают.

"Если не искоренить эту порочную практику и не наказать виновных, может повториться трагедия с гибелью подростка", — говорится в обращении, которое подписали 24 семьи.

Напомним, 8 апреля в селе при странных обстоятельствах погиб 17-летний ученик 11 класса. Родные уверены — его убили. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.

Жители призывают власти и силовые структуры оперативно принять меры, чтобы остановить "беспредел" и обеспечить детям безопасность.