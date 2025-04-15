После гибели подростка жители Акжигита требуют положить конец насилию
Жители Акжигита заявили о поборах и запугивании школьников.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители села Акжигит Бейнеуского района обратились с открытым письмом к начальнику районного отдела полиции Еркебулану Изкенову, потребовав прекратить систематические поборы и запугивание школьников со стороны группы местных молодых людей, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщает Lada.kz.
Семьи утверждают, что в селе сложилась опасная ситуация, когда "старшие" организовали целую схему угроз и унижений в отношении младших учеников. Подростков не только вынуждают отдавать деньги, но и заставляют выполнять личные поручения, под угрозой насилия и оскорблений. Несогласных — бьют и пугают.
"Если не искоренить эту порочную практику и не наказать виновных, может повториться трагедия с гибелью подростка", — говорится в обращении, которое подписали 24 семьи.
Напомним, 8 апреля в селе при странных обстоятельствах погиб 17-летний ученик 11 класса. Родные уверены — его убили. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.
Жители призывают власти и силовые структуры оперативно принять меры, чтобы остановить "беспредел" и обеспечить детям безопасность.
Самое читаемое
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске
- "Спасибо вам" - Дженифер Лопес обратилась к фанатам из Казахстана
- "Даже вазы утащили": мох стал символом бескультурья на выставке цветов в Астане
- Марш оппозиции в Польше: тысячи людей вышли на улицы Варшавы
- Это наш факап – глава Ticketon признал провал продаж билетов на концерт Джей Ло