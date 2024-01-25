Родители назвали новорожденную дочь Россией

Россия - третий ребёнок в семье. Её сестёр зовут Мария и Эвелина. Девочки рассказали, что будут принимать активное участие в воспитании нового члена семьи. Хотя старшую девочку-школьницу поначалу выбор имени смутил.

"Я сначала с именем не очень согласилась, предложила имя Влада или Соня. То, что люди будут удивляться её имени, почему тебя именно тебя так назвали, хочешь ли ты сменить имя или что то такое?" - сказала старшая сестра новорождённой Мария Королёва.