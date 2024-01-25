Родители назвали новорожденную дочь Россией
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Новорождённую девочку, появившуюся на свет в Пермском крае, назвали Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Рифей".
Имя выбрали, когда мать была ещё на четвёртом месяце беременности. Говорят, никакой подоплёки в решении не было. Изначально нравилось мелодичное звучание.
Вес России три килограмма девятьсот двадцать граммов. Рост - 53 сантиметра.
"Матвеева Россия Сергеевна будет. Если сокращенно, Рося, Росинка, Рассеюшка", - сказал отец девочки Сергей Матвеев.
Россия - третий ребёнок в семье. Её сестёр зовут Мария и Эвелина. Девочки рассказали, что будут принимать активное участие в воспитании нового члена семьи. Хотя старшую девочку-школьницу поначалу выбор имени смутил.
"Я сначала с именем не очень согласилась, предложила имя Влада или Соня. То, что люди будут удивляться её имени, почему тебя именно тебя так назвали, хочешь ли ты сменить имя или что то такое?" - сказала старшая сестра новорождённой Мария Королёва.
Маму и малышку уже выписали домой.
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