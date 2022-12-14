Родители боятся отправлять сыновей в армию — депутат

Фото: inbusiness.kz

Несмотря на принимаемые меры в воинской среде по-прежнему не изжиты факты насилия, унижения чести и достоинства военнослужащих, не редко приводящих к небоевым потерям, считает депутат Мажилиса Наталья Дементьева. Она участвовала в обсуждении законопроекта об органах военной полиции на пленарном заседании, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный факт вызывает серьёзную озабоченность в обществе и следует признать, что по этой причине многие родители, опасаясь за жизнь и здоровье своих сыновей, боятся отправлять их в армию. Отдельные военачальники считают происходящее издержками мужского коллектива. Сложившаяся ситуация является следствием неэффективной работы по профилактике правонарушений среди военнослужащих и низкой скоординированности действий между органами военной полиции и командованиями воинских частей. Считаю, что военная полиция, являясь органом правопорядка, должна сосредоточиться на профилактике правонарушений. Более того предлагаю возложить на военную полицию координацию данной деятельности и ответственность за упущение в этом направлении", — сказала Наталья Дементьева.

Заместитель министра обороны Султан Камалитденов ответил, что в законопроекте предусмотрена одна из функций органов военной полиции - профилактика, она также прописана и в сопутствующем законе о профилактике.

"Сейчас, благодаря профилактической работе, у нас в войсках, по крайней мере подчинённых Министерству обороны, снижение правонарушений, дисциплинарных проступков снизилось более чем на 20 процентов. Поэтому и профилактика, и координация в гарнизонах, кроме органов военной полиции, основным органом надзора осуществляется сотрудниками главной военной прокуратуры. Во взаимодействии с ними данная профилактическая работа проводится", — ответил вице-министр.

Поправки в законопроект, расширяющие полномочия военной полиции, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении. Они в том числе предусматривают исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими. Также Закон Республики Казахстан "Об обороне и Вооружённых Силах Республики Казахстан" наделяет Президента и Министерство обороны РК полномочиями по утверждению и соответственно разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющих политику в сфере обороны. Проект также рпедусматривает наделение органов военной полиции Вооруженных сил функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Также предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.