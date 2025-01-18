В Актау родители школьников требуют привлечь к ответственности руководство известного учебного центра, где детей готовили к ЕНТ и поступлению в элитные школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сотни взрослых заплатили центру миллионы тенге. Но уроки внезапно прекратились, а основателей бизнес-проекта теперь не могут найти.

"Руководитель взял с нас деньги за годовое обучение и просто исчез. Кто за это в ответе? Пришли в здание прокуратуры, чтобы написать заявление о мошенничестве. Пока не сбежали мошенники куда-нибудь за границу, пожалуйста, верните нам деньги", – говорит Салима Жаугаштыева.

В коммерческом центре занимались школьники, которые собирались поступать в НИШ, БИЛ, готовились сдавать ЕНТ, и желающие подтянуть знания по английскому.

Обучение стоило от 55 до 65 тысяч тенге в месяц. В начале учебного года руководство центра предложило родителям акцию, от которой многие не смогли отказаться: при предоплате за год предоставили скидку в 20%. В конце декабря занятия шли с перебоями, а сейчас и вовсе прекратились. Выяснить причину родители не могут до сих пор. Как и вернуть деньги. В здании, где располагался центр, уже другие арендаторы. Люди, обратившиеся в прокуратуру, уверяют: в этой истории пострадало около 200 семей, им центр должен порядка 4 млн тенге.