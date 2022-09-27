Родителей с детьми приглашают на совместные соревнования в Астане

Фото: сайт акимата Астаны

В Астане в Триатлон парке 2 октября пройдут соревнования OTBASY DUATLON 2022, посвящённые Году детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Регистрационные номера выдаются 2 октября с 08:00 до 10:00. К участию в соревнованиях допускаются дети в возрастных категориях с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 12 до 13 лет (возраст детей на день проведения мероприятия). Возраст родителей не имеет значения.

Соревнования проводятся на трёх дистанциях в двух видах спорта. Общая протяжённость дистанции составляет 4,5 километра.

Первыми с линии старта дистанцию в 2,1 километра пробегут папы, они передают эстафетную ленту мамам и ожидают в транзитной зоне.

Вторыми на велосипедах 2,1 километра проедут мамы, которые передают эстафету детям. Третьими пробегут дети (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) – 200 метров до финиша.

Победителями станут семьи, завершившие I, II, III этапы. Победители соревнований в каждой группе определяются по времени, затраченному на преодоление всех дистанций. Всех участников награждят медалями за участие. Лучшие будут награждены дипломами I, II, III степеней и ценными призами (телевизор, микроволновая печь, пылесос, термопот, смартфон, смарт-часы, велосипед).

Для регистрации на OTBASY DUATLON необходимо связаться по телефонам: 87470545900 - Дарын, 87079779970 - Ризабек.

Также среди участников будут разыграны 10 велосипедов в лотерее по регистрационным номерам.