6 апреля 2025 года в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов о том, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок, азиатской внешности. Примерный возраст мальчика — около 5 лет. Он представился как Али или Алишка, однако не знает ни своего адреса, ни данных родителей, передаёт BaigeNews.kz.

Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 108 см, вес 18 кг. Он был одет в синюю шапку, черную куртку с сине-желтыми вставками, черные трико и бордовую футболку с рисунком. Мальчик выглядит спокойным и опрятно одет. Особенностью является задержка речи.

Полицейские вместе с ребенком провели обход близлежащих домов и дворов, однако установить родителей и место проживания ребенка не удалось. Для поиска были составлены ориентировки и разосланы в соседние регионы.

В настоящее время мальчик помещен в КГУ "Региональный центр поддержки детей".

Если кто-либо узнал мальчика или имеет информацию о его родных, просьба сообщить по телефону 102 или в директ Instagram @dp_pavlodar.