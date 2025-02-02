Родителей оштрафовали за уличную драку подростков в Актау
К ответственности привлекли и родителей школьника, который снимал потасовку на видео.
Сегодня, 12:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
67Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео с дерущимися подростками в 3-м микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в отделе полиции города, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, конфликт школьников произошёл 31 января. На кадрах видно, что мальчики устроили потасовку на глазах у прохожих. Полицейские вычислили и героев видеоролика и авторов видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Сотрудники ОП города Актау установили личности детей и составили на их родителей протокол по статье 127 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности были привлечены и родители того подростка, который снимал драку на видео", — сообщили в полиции.
Правоохранители призвали родителей следить за своими детьми и обращать внимание на их поведение, а также проводить беседы.
Самое читаемое
- Билеты от 10 тысяч тенге: перелёт в какие города Казахстана будет дешёвым
- Российский футболист готов отказаться от паспорта ради сборной Казахстана
- 39 казахстанских врачей пытались за деньги повысить квалификацию
- Дикий Арман попытался вскрыть себе вены в колонии
- Казахстан оказал гуманитарную помощь Таджикистану