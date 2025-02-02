  • 2 Февраля, 13:47
  • BAIGENEWS

Родителей оштрафовали за уличную драку подростков в Актау

К ответственности привлекли и родителей школьника, который снимал потасовку на видео.

Сегодня, 12:57
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: pixabay

В социальных сетях появилось видео с дерущимися подростками в 3-м микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в отделе полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, конфликт школьников произошёл 31 января. На кадрах видно, что мальчики устроили потасовку на глазах у прохожих. Полицейские вычислили и героев видеоролика и авторов видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ақтау Қаласы Полиция Басқармасы (@up_aktau_polisia)

"Сотрудники ОП города Актау установили личности детей и составили на их родителей протокол по статье 127 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности были привлечены и родители того подростка, который снимал драку на видео", — сообщили в полиции.

Правоохранители призвали родителей следить за своими детьми и обращать внимание на их поведение, а также проводить беседы.

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