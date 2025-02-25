В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором рассмотрели инцидент с избиением ребёнка подростками. Приняты жёсткие меры, передаёт BaigeNews.kz.

В отношении правонарушителей начато досудебное расследование.

"По результатам рассмотрения принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Особое внимание уделено семейному окружению. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми", - сообщили в ДП.

Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.