Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
В отношении подростков, избивших ребёнка, начато досудебное расследование.
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В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором рассмотрели инцидент с избиением ребёнка подростками. Приняты жёсткие меры, передаёт BaigeNews.kz.
В отношении правонарушителей начато досудебное расследование.
"По результатам рассмотрения принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Особое внимание уделено семейному окружению. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми", - сообщили в ДП.
Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.
Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.
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