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"Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей": чиновники опровергли фейк
В карагандинском новостном паблике в Instagram обсуждают новый законопроект, в котором якобы прописана норма, позволяющая штрафовать родителей, чьи дети плохо учатся в школе. В управлении образования региона прокомментировали эти слухи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Как оказалось, возмущение пользователей совершенно необоснованно. Никаких штрафов за двойки в нашей стране вводить не планируют.
"Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. В настоящее время проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносились. Для получения достоверных сведений о внедрении тех или иных образовательных реформ рекомендуем пользоваться официальными источниками информации", — сообщили в управлении образования Карагандинской области.
Ранее в Казнете пользователи распространяли ролик с полицейскими на самокатах. Несмотря на подпись "Это Казахстан, детка", оказалось, что видео, рассмешившее комментаторов, было снято в другой стране.
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