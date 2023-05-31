"Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей": чиновники опровергли фейк

Фото: stopfake.kz

В карагандинском новостном паблике в Instagram обсуждают новый законопроект, в котором якобы прописана норма, позволяющая штрафовать родителей, чьи дети плохо учатся в школе. В управлении образования региона прокомментировали эти слухи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как оказалось, возмущение пользователей совершенно необоснованно. Никаких штрафов за двойки в нашей стране вводить не планируют.

"Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. В настоящее время проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносились. Для получения достоверных сведений о внедрении тех или иных образовательных реформ рекомендуем пользоваться официальными источниками информации", — сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Ранее в Казнете пользователи распространяли ролик с полицейскими на самокатах. Несмотря на подпись "Это Казахстан, детка", оказалось, что видео, рассмешившее комментаторов, было снято в другой стране.