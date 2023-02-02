Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске

Фото: astanatv.kz

Строгий выговор объявили акушерке, ещё пятерым сделали замечание в управлении областного здравоохранения ЗКО после того, как женщина родила в подгузник в коридоре роддома Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Напомним, медики не заметили полного раскрытия шейки матки у роженицы, и женщина родила по пути в родильный зал.

В областное управлении сообщили, что по отношению работающих в смене врачей применены дисциплинарные взыскания.