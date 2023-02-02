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  • Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске
astanatv.kz Сегодня, 10:53
206
Сегодня, 10:53
206
Фото: astanatv.kz

Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске

Строгий выговор объявили акушерке, ещё пятерым сделали замечание в управлении областного здравоохранения ЗКО после того, как женщина родила в подгузник в коридоре роддома Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Напомним, медики не заметили полного раскрытия шейки матки у роженицы, и женщина родила по пути в родильный зал. 

В областное управлении сообщили, что по отношению работающих в смене врачей применены дисциплинарные взыскания.

"Строгий выговор акушерке, старшей акушерке — замечание, двум заведующим — замечание, и заму по родовспоможению — замечание, замечание — главной медсестре больницы", — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

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#Уральск #роддом #врачи
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:53
206
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