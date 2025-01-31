Родила и бросила в подъезде: Мать найдёныша задержали в Алматы
Женщину забрали в больницу.
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
64Фото: baigenews.kz
Женщину, бросившую новорождённую в подъезде дома, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
30 января младенца нашли в двухэтажке на улице Чернышевского. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было пару часов от роду. Ребёнок госпитализирован.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города", - сообщили в полиции.
По факту оставления ребёнка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливают.
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