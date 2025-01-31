Женщину, бросившую новорождённую в подъезде дома, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

30 января младенца нашли в двухэтажке на улице Чернышевского. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было пару часов от роду. Ребёнок госпитализирован.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города", - сообщили в полиции.

По факту оставления ребёнка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливают.