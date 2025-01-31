  • 31 Января, 15:58
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Родила и бросила в подъезде: Мать найдёныша задержали в Алматы

Женщину забрали в больницу.

Сегодня, 15:39
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: baigenews.kz

Женщину, бросившую новорождённую в подъезде дома, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

30 января младенца нашли в двухэтажке на улице Чернышевского. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было пару часов от роду. Ребёнок госпитализирован.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города", - сообщили в полиции.

По факту оставления ребёнка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливают.

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