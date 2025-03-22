Роботы в тюбетейках гуляют по улицам Алматы
Они приветствуют прохожих, фотографируются с гостями и даже танцуют.
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В Алматы продолжается масштабный фестиваль Nauryz Almaty Vibe, объединяющий национальные традиции и современные технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
Главными звёздами праздника стали гуманоидные роботы в национальных шапанах и тюбетейках , гуляющие по пешеходной улице Панфилова.
Они приветствуют прохожих, фотографируются с гостями и даже исполняют танцевальные движения, создавая атмосферу праздника.
Помимо них, посетители могут увидеть стационарных роботов, собранных из вторсырья, а также роботизированных официантов, повара и бариста. Умные машины готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.
Центральной частью фестивальной зоны стал кинетический туннель с LED-экранами, на которых сменяются яркие орнаменты и силуэты людей. Для гостей доступны VR-аттракционы, стрельба из лука, фотозоны с искусственным интеллектом и интерактивное шоу "Ой-Думан". Виртуальный аватар Галымжан отвечает на вопросы посетителей и рассказывает о запланированных мероприятиях.
На сцене выступают музыкальные коллективы и диджеи, а сам фестиваль продлится до 22:00, завершаясь яркими праздничными событиями.
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