В Алматы продолжается масштабный фестиваль Nauryz Almaty Vibe, объединяющий национальные традиции и современные технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Главными звёздами праздника стали гуманоидные роботы в национальных шапанах и тюбетейках , гуляющие по пешеходной улице Панфилова.

Они приветствуют прохожих, фотографируются с гостями и даже исполняют танцевальные движения, создавая атмосферу праздника.

Помимо них, посетители могут увидеть стационарных роботов, собранных из вторсырья, а также роботизированных официантов, повара и бариста. Умные машины готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.

Центральной частью фестивальной зоны стал кинетический туннель с LED-экранами, на которых сменяются яркие орнаменты и силуэты людей. Для гостей доступны VR-аттракционы, стрельба из лука, фотозоны с искусственным интеллектом и интерактивное шоу "Ой-Думан". Виртуальный аватар Галымжан отвечает на вопросы посетителей и рассказывает о запланированных мероприятиях.

На сцене выступают музыкальные коллективы и диджеи, а сам фестиваль продлится до 22:00, завершаясь яркими праздничными событиями.