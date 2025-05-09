Роботы, дроны и стройка будущего: в Актау пройдёт первый чемпионат TurkicSkills
Ожидается участие более 100 профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет.
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Осенью 2025 года в Актау — культурной столице тюркского мира — состоится первый международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills-2025. Масштабное мероприятие приурочено к объявленному в Казахстане Году рабочих профессий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Чемпионат объединит молодых специалистов из восьми стран: Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии. Ожидается участие более 100 профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и порядка 80 экспертов-наставников.
"Соревнования пройдут по 15 ключевым компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг. Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами (дроны)", — сообщили
Организаторами выступают Министерство просвещения Казахстана, НАО Talap и акимат Мангистауской области. По словам организаторов, мероприятие станет важным шагом в развитии профессионального образования и формировании нового поколения квалифицированных кадров.
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