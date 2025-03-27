На заседании акимата Северо-Казахстанской области директор завода "ЗИКСТО" Данис Арасланов рассказал о модернизации предприятия, специализирующегося на выпуске вагонов-платформ, вагонов-хопперов и пассажирских вагонов, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент на заводе заняты 450 сотрудников, а по итогам 2024 года объем выпускаемой продукции достиг 100 млрд тенге, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году предприятие планирует наращивать объемы производства и расширять портфель заказов.

"Мы реализуем новый инвестиционный проект по строительству цеха для производства пассажирских вагонов и вагонов-платформ. Инвестиции в проект составят 24 млрд тенге, а количество рабочих мест увеличится до 900. Планируем выпускать до 3 тыс вагонов ежегодно. Сейчас идут строительно-монтажные работы, а запуск производства запланирован на четвертый квартал текущего года", — сообщил Данис Арасланов.

Ключевым элементом модернизации станет внедрение роботизированного оборудования, что позволит повысить эффективность производства, автоматизировать процессы и выпускать комплектующие для различных моделей подвижного состава. Помимо этого, завод планирует освоить выпуск полувагонов, вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и вагонов-автомобилевозов.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что развитие завода играет стратегическую роль в обновлении подвижного состава железнодорожного транспорта страны и способствует укреплению промышленного потенциала региона.

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