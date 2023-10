Робототехника и чат-боты: главе государства показали цифровые проекты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочные зоны робототехники, Social Tech, Creative Economy, AI, FinTech, Industry 4.0, GovTech, Kaspikz, АРФР, Astana Hub, Freedom Bank, MyCar и другие.

В зоне робототехники Глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил Президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.

Также Президенту были представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе "Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR" (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения

Президент также был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО "Национальные Информационные Технологии" презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО "НК "QazaqGaz" и проектом КМГ "Управления поездками" для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.

Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом.

Сегодня в столице Казахстана проходит Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Его основной темой является обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Вице-президент SpaceX Лорен Дрейер в своём выступлении на форуме Digital Bridge 2023 рассказала, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет.