Робота-уборщика окурков создали инженеры из Италии

Итальянские инженеры представили прототип четвероногого робота, который предназначен для сбора окурков. Робопес оснащен пылесосом и способен передвигаться по неровной местности, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Робота-уборщика под названием VERO, способного собирать окурки в местах, недоступных колесным роботам, разработали инженеры из Итальянского института технологий в Генуе. Четвероногий ходячий робот создан на базе робособаки. На спине робопса установлен пылесос, всасывающая трубка которого прикреплена к ноге робота. Сначала робот с помощью нейросети сканирует поверхность земли. Обнаружив окурки, он определяет маршрут их сбора, затем приближается к конкретному объекту, наводит на него всасывающую трубку и активирует пылесос. Отмечается, что всасывающими трубками могут быть оснащены все четыре ноги робопса, что существенно повысит эффективность его работы, сообщает издание N+1.

Исследователи протестировали свою разработку как в лабораторных, так и в полевых условиях, в том числе на пляже, на городской улице, на промышленной площадке и на природной тропе. Робопес проявил себя достойно и справился с поставленными задачами.