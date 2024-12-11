Робота-собаку презентовали президенту Казахстана
Ведутся переговоры о размещении в Казахстане офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главе государства рассказали о деятельности компаний Tik-Tok и Netracker в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Благодаря налоговым преференциям, визовой поддержке и другим благоприятным условиям иностранные компании и IT-специалисты становятся частью экосистемы Astana Hub. В настоящее время ведутся переговоры о размещении офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM и других представителей мировой IT-индустрии для реализации научно-исследовательских проектов и разработки новых продуктов.
Касым-Жомарту Токаеву также презентованы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди них такие индустриальные решения, как цифровой двойник месторождений, управление дронами и робот-собака для производства.
Президенту продемонстрировали применение технологий искусственного интеллекта в предоставлении государственных услуг, а также рассказали о возможностях экосистемы AITU, проектах Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University – первой казахской языковой модели KazLLM и многофункциональном приложении Soyle App.
Самое читаемое
- Поездка с препятствиями: почему павлодарцы предпочитают такси автобусам и поездам
- Перевод времени и болезни сердца: кардиолог озвучил результаты масштабного исследования
- Семья с детьми погибла при странных обстоятельствах в Кокшетау
- Пассажир погиб в метро в Алматы
- Отца убитого Шерзата Болата задержала полиция