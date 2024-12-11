Главе государства рассказали о деятельности компаний Tik-Tok и Netracker в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Благодаря налоговым преференциям, визовой поддержке и другим благоприятным условиям иностранные компании и IT-специалисты становятся частью экосистемы Astana Hub. В настоящее время ведутся переговоры о размещении офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM и других представителей мировой IT-индустрии для реализации научно-исследовательских проектов и разработки новых продуктов.

Касым-Жомарту Токаеву также презентованы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди них такие индустриальные решения, как цифровой двойник месторождений, управление дронами и робот-собака для производства.

Президенту продемонстрировали применение технологий искусственного интеллекта в предоставлении государственных услуг, а также рассказали о возможностях экосистемы AITU, проектах Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University – первой казахской языковой модели KazLLM и многофункциональном приложении Soyle App.