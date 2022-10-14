Робота для доения коров представили на KazAgro

Фото: eldala.kz

Сегодня 60% современных казахстанских молочно-товарных ферм используют доильные залы немецкого бренда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

"В этом году на выставку мы привезли нашу гордость, новую разработку GEA - доильный робот модели R9500. Это уникальное оборудование, которое пришло на мировой рынок совсем недавно. В Казахстане таких роботов пока нет, но несколько хозяйств уже выразили заинтересованность в приобретении. Для того, чтобы фермеры посмотрели на оборудование в работе, оцени его достоинства, мы его и привезли на выставку", - рассказал директор компании Westfalia Kazakhstan Сансызбай Умирбеков.

Один робот рассчитан на обслуживание в сутки 60-65 коров. Сокращение ручного труда повышает производительность труда на фермы, а исключение человеческого фактора обеспечивает более высокое качество молока.