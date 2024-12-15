Умный робот Темирбек, созданный школьниками Астаны, поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Умный робот может говорить, отвечать на вопросы.

Напомним, что умный робот Темирбек был разработан учащимися 7-11 классов школы-гимназии №74 им.М. Макатева Астаны. По словам детей, особую мотивацию для улучшения их успеваемости дает робот, которого они создали самостоятельно.