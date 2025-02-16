Робот-судоисполнитель помог жителям ЗКО сэкономить миллионы
Он возбуждает производство без участия ЧСИ.
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По данным департамента юстиции ЗКО, одним из важных достижений можно считатть внедрение "Робота судебного исполнителя", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения Роботу судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия ЧСИ.
После чего, граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле, тем самым они освобождаются от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн.
"С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге. Это позволило жителям ЗКО сэкономить 8 миллионов тенге", — пояснили в ведомстве.
По данным департамента, передано ЧСИ на исполнении более 5 тысяч исполнительных производств на сумму 114 миллионов тенге, остаток составил 838 исполнительных производств на сумму 19 миллионов тенге.
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