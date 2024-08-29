Робот-судебный исполнитель сэкономил казахстанцам 226 млн тенге

Робот-судебный исполнитель за 10 дней сэкономил казахстанцам 226 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой министерство юстиции РК.

Робот-судебный исполнитель в пилотном режиме запустили сначала в Таразе, в настоящее время проект доступен на всей территории Казахстана.

"С 20 августа 2024 года робот судебный исполнитель, запущенный министерством юстиции, возбудил более 45 тысяч исполнительных производств на общую сумму 907 миллионов тенге. Благодаря его работе граждане уже сэкономили 226 миллионов тенге, исключая уплаты 25% вознаграждения частным судебным исполнителям. Данная система даст возможность гражданам ежегодно экономить более 5 миллиардов тенге", – указывается в пресс-релизе Минюста.

Отмечается, что ранее возникали случаи, когда физические лица не знали о наложенном штрафе из-за несвоевременного получения уведомлений. В результате чего задержки с оплатой задолженности вынуждали граждан дополнительно выплачивать до 25% от суммы штрафа частным судебным исполнителям. Теперь новое решение позволит гражданам экономить как время, так и деньги.

После возбуждения упрощённого производства с суммой до 20 МРП граждане получат SMS-сообщение от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле. Также для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения.

"Данный проект исключает необходимости контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся в онлайн-режиме и не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов. В случае неисполнения в течение 30 календарных дней требований исполнительного документа (по упрощённому производству), дело будет передано на исполнение частному судисполнителю и последующие исполнительные действия будут осуществляться в общем порядке с взысканием комиссии", – сообщили в Минюсте.

Гражданам доступна функция отказа от процесса упрощённого исполнительного производства с последующей передачей материала частному судебному исполнителю.