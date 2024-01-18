  • 18 Января, 13:15
  • BAIGENEWS

Робот-судебный исполнитель появился в Казахстане

Сегодня, 11:46
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: freepik.com

Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой ЧСИ запущен проект по введению упрощенного исполнительного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.

Проект в пилотном режиме запущен в городе Тараз.

"Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае не своевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", - отметили в ведомстве.

Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд. тенге. В случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование на всю территорию Республики Казахстан.

Алгоритм включает следующий этапы:

  1. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
  2. Робот направляет СМС уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней.
  3. В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
  4. При оплате в установленный срок, исполнительное производство прекращается без лишних расходов.
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