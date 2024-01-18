Робот-судебный исполнитель появился в Казахстане

Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой ЧСИ запущен проект по введению упрощенного исполнительного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.

Проект в пилотном режиме запущен в городе Тараз.

"Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае не своевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", - отметили в ведомстве.

Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд. тенге. В случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование на всю территорию Республики Казахстан.

Алгоритм включает следующий этапы: