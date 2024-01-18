Робот-судебный исполнитель появился в Казахстане
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
157Фото: freepik.com
Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой ЧСИ запущен проект по введению упрощенного исполнительного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.
Проект в пилотном режиме запущен в городе Тараз.
"Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае не своевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно", - отметили в ведомстве.
Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд. тенге. В случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование на всю территорию Республики Казахстан.
Алгоритм включает следующий этапы:
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.
- Робот направляет СМС уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней.
- В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.
- При оплате в установленный срок, исполнительное производство прекращается без лишних расходов.