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Робот судебный исполнитель поможет сэкономить деньги казахстанцев

Об этом сообщили в Минюсте

Сегодня, 09:22
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: pixabay.com

Расширить сумму взыскания с помощью робота судебного исполнителя планирует Минюст. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Ерлан Сарсембаев, передает BaigeNews.kz.

"Продолжится развитие упрощенного производства через робота судебного исполнителя. Мы планируем расширить сумму взыскания через него с 20 до 40 МРП, что увеличит экономию гражданам собственных средств", - сказал Сарсембаев.

Также ведомство планирует доработать "Личный кабинет взыскателя и должника" с внедрением "Цифрового ассистента". Ассистент будет показывать все этапы исполнения, а взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно было быть сделано со стороны судебного исполнителя.

По словам министра, теперь на этой же платформе у сторон будет возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействиями судебного исполнителя.

"Планируется решить вопросы несвоевременного снятия арестов, временного ограничения  на выезд из Республики и исключения из Реестра должников по возвращенным исполнительным документам с истекшим сроком предъявления, через автоматизацию этих исполнительных действий", - заключил Сарсембаев.

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