Робот начал оказывать востребованные казахстанцами госуслуги

На линии единого контакт-центра 1414 внедрён робот, который может круглосуточно оказывать популярные государственные услуги и консультативную поддержку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Робот может самостоятельно оказать такие востребованные сервисы, как бронирование очереди в ЦОН, проверка готовности документов, выдача справок психо- и наркодиспансера. Он консультирует по 50 наиболее популярным вопросам, в том числе по получению ЭЦП, пособия по рождению ребенка, пенсионных выплат и другие.

Для бронирования очереди необходимо лишь ввести ИИН в тоновом режиме, выбрать ЦОН, дату и время посещения. Для получения справки робот предложит ввести ИИН, подтверждающий код из сообщения, а ссылку на справку отправит с помощью SMS от 1414. Кроме того, робот может направить посредством SMS перечень необходимых документов для получения той или иной услуги, сообщили в госкорпорации.

"Отмечу, что виртуальный оператор ещё не совершенен. Могут быть кейсы, когда робот не поймёт вас, но чем больше людей будут его использовать, тем лучше будет уровень консультаций. Также, подчеркну, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем в течение года увеличивать перечень госуслуг, оказываемых роботом", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Единый контакт-центр 1414 консультирует граждан более 11 лет. Так, с начала года на линию поступило более 1,2 миллиона обращений, из них роботом было обслужено 35%. Звонки на 1414 бесплатны и доступны как для абонентов всех операторов сотовой связи, так и для тех, кто звонит со стационарного телефона.