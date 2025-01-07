Робот-коммунальщик появился в Бурабае
Он используется для проведения детального анализа состояния трубопроводов.
Сегодня, 05:25
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Сегодня, 05:25Сегодня, 05:25
133Фото: акимат Акмолинской области
Робот-коммунальщик появился в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Робот-телеинспектор оснащён современными камерами и сенсорами, которые обеспечивают высокоточное изображение и позволяют проводить детальный анализ состояния трубопроводов и предназначен для выявления дефектов в канализационных трубах диаметром от 300 до 1000 мм.
Нового помощника и ключи от специализированной техники, включая мазутовоз, многофункциональный "КамАЗ", фермерскую и пассажирскую "Газели", а также пикапы JAC и Haval коммунальным службам района вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
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