Робот-коммунальщик появился в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Робот-телеинспектор оснащён современными камерами и сенсорами, которые обеспечивают высокоточное изображение и позволяют проводить детальный анализ состояния трубопроводов и предназначен для выявления дефектов в канализационных трубах диаметром от 300 до 1000 мм.

Нового помощника и ключи от специализированной техники, включая мазутовоз, многофункциональный "КамАЗ", фермерскую и пассажирскую "Газели", а также пикапы JAC и Haval коммунальным службам района вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.