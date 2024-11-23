Робопёс впервые в мире преодолел полную марафонскую дистанцию

Робособака RAIBO2, разработанная корейскими инженерами, стала первым в истории роботом, преодолевшим марафонскую дистанцию длиной 42 километра 195 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мир-24.

Шагающий робот, созданный специалистами из Корейского института передовых технологий и уже протестированный в условиях песчаного пляжа, поучаствовал в 22-м марафонском забеге в городе Санджу, который известен своей сложной трассой с двумя 50-метровыми подъемами на отметках 14 и 28 км, что делает дистанцию особенно трудной для бегунов-любителей.

Во время спусков с возвышенностей механизмы, встроенные в лапы робота, аккумулировали энергию, благодаря чему эффективность его передвижения намного возросла. Кроме того, подзарядка на спусках позволила частично компенсировать затраты энергии на подъемы. В итоге робопес смог преодолеть всю дистанцию на одном заряде батареи. В процессе подготовки робота к марафону инженеры имитировали различные ландшафты, в том числе склоны, лестницы и обленедевшие дороги, сообщается в пресс-релизе на сайте института.

Четвероногий робот справился со своей задачей за четыре часа 19 минут и 52 секунды.